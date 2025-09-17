Mustafa Bay ist verzweifelt. Sein siebenjähriger Hund Baldan ist aus einer Tierpension im Berner Mittelland verschwunden. Der Halter ist verzweifelt. Nun setzt er alle Hebel in Bewegung, um seinen geliebten Vierbeiner doch noch zu finden.

«Ich kann kaum schlafen, das macht mich wirklich fertig»

«Ich kann kaum schlafen, das macht mich wirklich fertig»

1/5 Mustafa Bay vermisst seinen Vierbeiner Baldan. Foto: Mustafa Bay

Darum gehts Hund Baldan verschwand aus Tierpension. Besitzer Mustafa Bay sucht verzweifelt

Baldan floh aufgrund eines Gewitters und wurde seitdem nicht gefunden

Bay engagierte mehrere Suchhunde und plant zweiten Versuch am Mittwoch Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Für Hundebesitzer ist es eine Albtraum-Vorstellung: Der geliebte Hund verschwindet plötzlich und niemand weiss, wo er ist. Genau das muss derzeit Mustafa Bay (49) aus Rubigen BE durchmachen. Sein Vierbeiner Baldan verschwand vor 13 Tagen. Der Regionalsender Tele M1 berichtete zuerst über den Fall.

«Ich gab ihn am 31. August in eine Tierpension, weil ich für ein paar Tage in die Ferien ging», schildert Bay. «Aufgrund eines Gewitters haute Baldan kurz darauf ab.» Der Hund habe grosse Angst vor Blitz und Donner. Seitdem fehlt vom Vierbeiner jede Spur.

«Es macht einen wirklich fertig»

Für Bay ist die aktuelle Lage schrecklich. «Ich kann kaum schlafen. Alles dreht sich darum, Baldan zu finden. Es macht einen wirklich fertig.»

Kurzzeitig hatte der Berner noch Hoffnung, Baldan bald zu finden. «Er wurde bei einem Bauern im Stall gesichtet. Doch wegen eines lauten Donners haute er von dort ab.» Nun rechne er mit dem Schlimmsten. «Baldan ist eigentlich sehr zutraulich. Deshalb ist es komisch, dass er nicht mehr gesehen wurde.»

Suchtrupp soll Baldan finden

Bay und seine Familie setzen alle Hebel in Bewegung, um das Tier zu finden. Neben der Meldung bei verschiedenen Polizeidienststellen engagierte der 49-Jährige mehrere Suchhunde, die beim Auffinden von Baldan helfen sollen. «Am Mittwoch planen wir den zweiten Versuch. Ich hoffe wirklich, dass es klappt.»

Haut ein Hund ab, sollten die Besitzer sofort eine Meldung machen. Der schweizerische Tierschutzverein hat dafür eine eigene Website: Auf www.tierschutz.ch kann man das vermisste Tier anmelden, am besten mit Foto. Diese Publikation ist kostenlos, wie du hier nachlesen kannst.

Dass es auch Geschichten mit Happy End gibt, zeigt dieser Fall: Eine Hündin entwischte im Sommer durch ein Loch im Zaun und machte sich auf den Weg durch die Schweiz. In nur einer Nacht legte der Vierbeiner 160 Kilometer zurück. In Bern entlaufen, tauchte die 14-jährige Hündin Lucky in Genf wieder auf.



