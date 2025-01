Anna M. (†17) stirbt nach Skiunfall in Lenk BE – Arbeitgeber und Kunden trauern

1/4 Anna M. (17) ist tot. Ihr Arbeitgeber und Kunden trauern um sie.

Qendresa Llugiqi Reporterin News

«Nach einem tragischen Skiunfall müssen wir uns viel zu früh von unserer Lehrtochter verabschieden» – mit diesen Worten beginnt der Nachruf des Arbeitgebers von Anna M.* (†17) – sie arbeitete in einem Fitnesszentrum – auf Instagram. Im Beitrag zu sehen: das Foto einer brennenden Kerze auf dunklem Hintergrund.

Die Teenagerin aus dem Kanton Bern ist am letzten Sonntag im Dezember im Skigebiet Betelberg in der Gemeinde Lenk BE bei einem tragischen Unfall schwer verletzt worden. Rund eine Woche später dann die traurige Nachricht: Die junge Bernerin ist am Freitag, dem 3. Januar 2025, ihren Verletzungen im Spital erlegen.

In Windenseil geprallt

Gemäss der Kantonspolizei Bern war Anna M. auf einer markierten Piste der Talabfahrt in Richtung Lenk unterwegs, als sie aus noch zu klärenden Gründen in das Windenseil eines Pistenfahrzeuges prallte. Daraufhin stürzte sie und blieb bewusstlos liegen.

Anwesende begannen sofort, Anna M. zu reanimieren. Als die Einsatzkräfte eintrafen, übernahmen sie die weitere Versorgung. Die Teenagerin musste schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen werden. Nebst der Rega-Crew stand auch der Pisten- und Rettungsdienst Lenk-Betelberg im Einsatz.

Weitere Trauerbekundungen

Im Nachruf des Arbeitgebers heisst es weiter: «Deine fröhliche und aufgestellte Art wird uns in Erinnerung bleiben.» Anna M. machte in diesem Fitnesszentrum eine Lehre als Fachfrau Bewegungs- und Gesundheitsförderung.

In den Kommentaren schliessen sich Kunden und Bekannte der Trauerbekundung an. So schreibt eine Userin: «Wir werden dich vermissen, du hast es so super gemacht und noch dein ganzes Leben vor dir gehabt. Ganz viel Kraft allen.» Oder: «Mein aufrichtiges Beileid. Es war so schön, zu sehen, wie Anna M. uns Trainierende unterstützt hat. Ruhe in Frieden.» Und: «Bin gerade sprachlos. Viel, viel Kraft für die Familie und Freunde. Du wirst in meinem Herzen bleiben.» Die Kommentare zeigen: Anna M. wurde auch in ihrem Arbeitsumfeld enorm geschätzt.

Auch von anderer Seite wird um Anna M. getrauert. So schreibt der Fitness- und Gesundheitscenterverband in tiefer Betroffenheit um die «geschätzte Lehrtochter»: «Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihr nahestanden.»

Wie sehr Anna M. die Berge geliebt hat, zeigt auch ihr Profil-Foto auf Instagram: Dort blickt sie im Hoodie und mit einem Rucksack bepackt – mit dem Rücken dem Betrachter zugewandt – in eine prächtige Berglandschaft.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

* Name geändert