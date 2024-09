Bauarbeiter vor Gericht Pole (37) soll Kollege in Schacht in Eich LU gestossen haben

Am Dienstagnachmittag verhandelt das Luzerner Kriminalgericht den Fall eines Osteuropäers, der einen Kollegen in einen Schacht gestossen haben soll. Mit einem Tritt soll der Pole den Mann in den Schacht befördert haben.