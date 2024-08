Luzerner Alt-Kantonsrat Markus Hess (GLP) ist tot

Der ehemalige GLP-Kantonsrat Markus Hess aus Nottwil ist am Sonntag im Alter von 66 Jahren gestorben. Er amtete von 2016 bis 2020 als Mitglied des Luzerner Kantonsrats.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

«Sein Tod hinterlässt eine schmerzliche Lücke in unserer Partei und bei allen, die ihn kannten», teilte die GLP Kanton Luzern am Donnerstagabend mit. Er sei ein überzeugter Grünliberaler mit unermüdlichem Einsatz gewesen.

Hess war unter anderem Gründungspräsident der GLP Oberer Sempachersee sowie Mitglied und Vizepräsident des Regionalen Entwicklungsträgers (RET) Sursee-Mittelland, wie es in der Mitteilung hiess. Im Luzerner Parlament nahm er Einsitz in die Kommission Verkehr und Bau sowie in die Justiz- und Sicherheitskommission.