Am Sonntag wird im Basler Bahnhof SBB das neue Gleis 18 eröffnet, um zusätzliche Kapazitäten zu schaffen. Die SBB kündigen weitere Umbauten an, die bis Ende Jahr Gleise bis zum Gleis 11 betreffen werden.

Neues Gleis 18 am Basler Bahnhof SBB geht in Betrieb

Neues Gleis 18 am Basler Bahnhof SBB geht in Betrieb

Der verbreiterte Perron mit dem neuen Gleis 18. Im Hintergrund die provisorischer Passerelle. Foto: SBB

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am kommenden Sonntag wird im Basler Bahnhof SBB das neue Gleis 18 in Betrieb genommen. Das neue, tiefer gelegene Gleis soll zusätzliche Kapazitäten schaffen, wie die SBB am Montag mitteilten.

Weil das neue Gleis 18 tiefer liege als das gegenüberliegende Gleis 16, seien die beiden Hälften des durch den Wegfall des Gleises 17 breiter werdenden Perrons ungleich hoch, heisst es. Die Reisenden würden über Treppen und Rampen von einer Seite zur anderen gelangen.

Die Inbetriebnahme des neuen Gleises sei der Auftakt zu weiteren Anpassungsarbeiten. Am Freitag würden die SBB deshalb die Gleise 16 und 15 vorübergehend ausser Betrieb nehmen. Bis Ende Jahr würden dann die weiteren Gleise bis zum Gleis 11 folgen.

Die Gleise würden komplett umgebaut und die Weichenverbindungen ergänzt sowie angepasst. Das heutige Stumpengleis 14, das kurz vor der Margarethenbrücke endet, werde mit einer neuen Weichenverbindung zum Gleis 12 neu in Richtung Westen durchgebunden. Das heutige Durchfahrtsgleis 13 werde dagegen neu zu einem Abstellgleis umfunktioniert – mit einem Prellbock kurz vor der Margarethenbrücke.

Auf den kommenden Dezember ist auch die Inbetriebnahme der provisorischen Zusatz-Passerelle geplant. Sie wird vom Elsässer-Bahnhof. Die überdachte, rund 10 Meter breite Passerelle zwischen dem jetzigen Übergang und der Margarethenbrücke werde via Treppen und Lifte zugänglich sein.