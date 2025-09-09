Die Unwetter auf Mallorca beeinträchtigen den Flugverkehr auch in der Schweiz. Ein Easy-Jet-Flug von Basel nach Palma musste über zwei Stunden auf dem Rollfeld ausharren, bis es endlich losging. Am Flughafen Palma kommt es zu erheblichen Verspätungen und Flugausfällen.

Ein Flug von Basel nach Palma musste über zwei Stunden auf dem Rollfeld ausharren. Foto: Leserreporter

Daniel Macher Redaktor News

Die aktuellen Unwetter auf Mallorca, einer beliebten Ferieninsel, beeinträchtigen auch den Flugverkehr in der Schweiz. Ein Leser berichtet, dass die Easy-Jet-Maschine mit der Flugnummer EC1003 über zwei Stunden auf dem Rollfeld des Flughafens Basel warten musste. Der Abflug war für 13.35 Uhr geplant, doch erst gegen 15.30 Uhr kam die erlösende Durchsage: In 20 Minuten geht es los.

Das Problem: «Das Bordpersonal sagte, es könnte jederzeit losgehen», erzählt der Leser gegenüber Blick. Deshalb durften die Passagiere nicht zurück ins Gate und mussten die gesamte Zeit im Flugzeug ausharren.

Das Bordpersonal warnte jedoch, die Verzögerung könnte sich bis 17 oder sogar 18 Uhr hinziehen. Die Passagiere blieben dennoch gelassen – die Klimaanlage funktionierte, wie der Leser anmerkt. Nun scheint der Start in die wohlverdienten Ferien endlich bevorzustehen.

Verspätungschaos in Palma

Die Unwetter auf der Baleareninsel sorgen für massive Einschränkungen am Flughafen in Palma. Laut der «Mallorca Zeitung» waren bis zum frühen Nachmittag fast alle Flüge verspätet, viele um mehrere Stunden. Eine Sprecherin des Flughafens bestätigte dies auf Anfrage.

Schon am Morgen traten erste Probleme auf: Eine Tuifly-Maschine nach Manchester startete etwa eine Stunde später als geplant. Danach folgte Verspätung auf Verspätung. Am Nachmittag mussten ankommende Fluggäste teils zwei Stunden warten.

Bis 14 Uhr wurden zudem 18 Flüge komplett gestrichen, darunter mindestens drei Verbindungen nach Deutschland. 13 Maschinen wichen auf andere Flughäfen aus. Auch die übrigen Reisenden brauchten Geduld: Viele Abflüge verzögerten sich um zwei Stunden oder mehr. Ein Eurowings-Flug nach Düsseldorf hatte mindestens drei Stunden Verspätung, eine Ryanair-Maschine nach Alicante sogar vier.



