Wegen Tschernobyl-Katastrophe Basler Labor findet Radioaktivität in türkischen Gewürzen und Tee

In Basel-Stadt wurden in 9 von 25 türkischen Lebensmittelproben radioaktive Spuren gefunden. Die höchste Konzentration fand sich in Schwarztee, blieb jedoch unter dem zulässigen Höchstwert. Ursache sind Rückstände der Tschernobyl-Katastrophe.