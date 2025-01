Das Projekt eines Kutschenmuseums in einer historischen Scheune im Sarasinpark in Riehen BS kommt nicht zustande. Der Trägerverein Hü-Basel hat nicht genügend Spendengelder sammeln können, wie der Verein und die Gemeinde Riehen am Freitag mitteilten.

Die Schenkelscheune in Riehen BS wird nicht zum Kutschenmuseum. Foto: Hü-Basel/Andreas Zimmermann

Es ist eine Odyssee ohne sichtbares Ende: Seit fast zehn Jahren sucht der private Verein Hü-Basel nach einem Ausstellungsort für die Kutschensammlung des Historischen Museums Basel. Die Sammlung umfasst Luxuskutschen, Schlitten, Postwagen, Geschäftsfuhrwerke, Pferdegeschirre und weitere Objekte aus der Zeit, als Pferdestärken noch wörtlich zu verstehen waren.

2011 hatte das Museum den Aussenposten für die Sammlung in der Folge von Sparvorgaben des Kantons Basel-Stadt aufgegeben. Der private Verein sprang ein, sah sich 2016 aber mit der Tatsache konfrontiert, dass die Christoph Merian Stifung (CMS) mit neuen Plänen für den Ausstellungsort in einer Scheune in den Meriangärten in Brüglingen aufwartete.

Und nun kommt es kurz vor einem vermeintlichen Happy End erneut zu einer Zäsur. Der Plan, die Kutschen ab 2026 in der historischen Schenkelscheune im Riehener Sarasinpark unterzubringen, musste aus finanziellen Gründen aufgegeben werden. «Die eingeworbenen Spendengelder haben die nötige Höhe bis jetzt nicht erreicht», heisst es in der Medienmitteilung.

Über den weiteren Weg ist noch nicht viel zu erfahren. Wie es mit dem Verein Hü-Basel und seinem Vorhaben zur Vermittlung der Kutschenkultur weitergeht, werde an der nächsten Mitgliederversammlung entschieden, heisst es. Und die Gemeinde Riehen prüfe nun aufgrund der aktuellen Ausgangslage kurz- und langfristige Alternativlösungen für die Nutzung der Schenkelscheune.