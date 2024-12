Wegen aggressiven Touristen Basler Münster schliesst am Wochenende

Das Basler Münster schliesst während des Weihnachtsmarktes künftig an Wochenenden. Grund seien die vielen Touristinnen und Touristen, «die sich nicht an die Regeln halten», teilte die Kirche am Donnerstag mit. Es sei auch schon zu physischen Übergriffen gekommen.