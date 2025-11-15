In Basel fangen Autos und Büro Feuer

Bei einem Brand in Basel haben in der Nacht auf Samstag zwei Fahrzeuge und ein Büroraum Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Beim Brand von Samstagfrüh in Basel geht die Polizei von Brandstiftung aus. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge war der Brand nach 3 Uhr morgens beim Rückgabedepot eines Detailhändlers an der Ecke Giessliweg/Kleinhüningerstrasse ausgebrochen, wie es in einer Mitteilung vom Samstag hiess.

Das Feuer griff auf zwei parkierte Fahrzeuge und einen Büroraum über. Wegen der starken Rauch- und Hitzeentwicklung evakuierten die Feuerwehrleute die Liegenschaft vorübergehend. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt kontrollierte die Personen. Bevor diese in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, musste die Feuerwehr die Liegenschaft entrauchen.