In Basel fangen Autos und Büro Feuer

Beim Brand von Samstagfrüh in Basel geht die Polizei von Brandstiftung aus. (Archivbild)
Foto: GEORGIOS KEFALAS
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge war der Brand nach 3 Uhr morgens beim Rückgabedepot eines Detailhändlers an der Ecke Giessliweg/Kleinhüningerstrasse ausgebrochen, wie es in einer Mitteilung vom Samstag hiess.
Das Feuer griff auf zwei parkierte Fahrzeuge und einen Büroraum über. Wegen der starken Rauch- und Hitzeentwicklung evakuierten die Feuerwehrleute die Liegenschaft vorübergehend. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt kontrollierte die Personen. Bevor diese in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, musste die Feuerwehr die Liegenschaft entrauchen.