Hier soll es eine Schiesserei am Mittwochabend gegeben haben. An der Fasanenstrasse in Basel.
Foto: Googlestreetview
Darum gehts
- Schüsse in Basel: Opfer erleidet Streifschuss, Täter flüchtig
- News-Scout berichtet von Vorfall an Ecke Fasanenstrasse und Hohlengasse
- Täter feuerte vier bis sechs Schüsse ab, Spurensicherung bis in die Nacht
Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend im Basler Hirzbrunnen-Quartier einen 42-jährigen Mann bei einem Streit mit einer Schusswaffe verletzt. Der Täter ist flüchtig.
Die Tat ereignete sich um 23 Uhr an der hohlen Gasse/Fasanenstrasse, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Das Opfer wurde von der Sanität in die Notfallstation gebracht.
Fahndung lief erfolglos
«Der Täter hat ungefähr vier bis sechs Mal geschossen», sagt ein Augenzeuge zu «20 Minuten».
Der Täter flüchtete nach der Schussabgabe durch die Fasanenstrasse in Richtung Schorenweg. Eine sofortige Fahndung sei erfolglos verlaufen, hiess es weiter. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.