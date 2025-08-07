In Basel kam es am späten Mittwochabend zu einer Schiesserei. Ein Mann erlitt offenbar einen Streifschuss, während der Täter flüchtete.

«Der Täter hat ungefähr vier bis sechs Mal geschossen»

«Der Täter hat ungefähr vier bis sechs Mal geschossen»

Hier soll es eine Schiesserei am Mittwochabend gegeben haben. An der Fasanenstrasse in Basel. Foto: Googlestreetview

Darum gehts Schüsse in Basel: Opfer erleidet Streifschuss, Täter flüchtig

News-Scout berichtet von Vorfall an Ecke Fasanenstrasse und Hohlengasse

Täter feuerte vier bis sechs Schüsse ab, Spurensicherung bis in die Nacht Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ein Unbekannter hat am späten Mittwochabend im Basler Hirzbrunnen-Quartier einen 42-jährigen Mann bei einem Streit mit einer Schusswaffe verletzt. Der Täter ist flüchtig.

Die Tat ereignete sich um 23 Uhr an der hohlen Gasse/Fasanenstrasse, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Das Opfer wurde von der Sanität in die Notfallstation gebracht.

Fahndung lief erfolglos

«Der Täter hat ungefähr vier bis sechs Mal geschossen», sagt ein Augenzeuge zu «20 Minuten».

Der Täter flüchtete nach der Schussabgabe durch die Fasanenstrasse in Richtung Schorenweg. Eine sofortige Fahndung sei erfolglos verlaufen, hiess es weiter. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.