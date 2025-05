Verkehrsunfall Velofahrerin bei Sturz in Riehen BS tödlich verletzt

Eine Velofahrerin ist am Samstagmorgen in Riehen BS bei einem Selbstunfall tödlich verunglückt. Sie stürzte beim Überqueren der Tramgeleise, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am mitteilte.

