Unfall in Kandern (D)

Der Unfall geschah hier auf dem Wanderparkplatz in Kandern. Foto: Googlestreetview

Darum gehts Vierjähriges Kind in Kandern schwer verletzt, ins Universitätsspital Basel geflogen

Kind riss sich von Begleitperson los und rannte gegen rückwärts fahrendes Auto

Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen auf einem Wanderparkplatz beim Strassenpass Feuerbacher Höhe

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein vierjähriges Kind ist am Donnerstagmorgen in Kandern (D) unter ein Auto geraten und schwer verletzt worden. Ein Rettungshelikopter flog es ins Universitätsspital Basel. Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden, wie die deutsche Polizei am Freitag mitteilte.

Gemäss ersten Erkenntnissen riss sich das Mädchen auf einem Wanderparkplatz beim Strassenpass Feuerbacher Höhe von der Hand einer Begleitperson los und rannte in Richtung seiner Schwester. Dabei rannte es seitlich gegen ein rückwärts fahrendes Auto. Das Kind stürzte und geriet unter das Fahrzeug, wie es im Communiqué heisst.