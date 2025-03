In Basel kam es Mitte März zu einem Unfall zwischen einem E-Trotti und einem Velo. Zwei Wochen später ist der Velofahrer an den Folgen des Unfalls gestorben. Zum Unfallhergang sucht die Polizei nun Zeugen.

Unfall in Basel

In Basel kam es Mitte März zu einem Unfall zwischen einem E-Trotti und einem Velo. Foto: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Darum gehts Verkehrsunfall zwischen E-Trottinett und Velo führte zum Tod eines Velofahrers

Kollision ereignete sich im Verzweigungsbereich Elisabethenstrasse/De Wette-Strasse in Basel

Velofahrer verstarb am 26. März 2025, zwei Wochen Tage nach dem Unfall

Daniel Macher Redaktor News

Am 12. März 2025, gegen 08.00 Uhr, ereignete sich im Verzweigungsbereich Elisabethenstrasse/De Wette-Strasse ein Verkehrsunfall zwischen einem E-Trottinett und einem Velo. Bei der Kollision stürzten beide Verkehrsteilnehmer. Der Velofahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, an deren Folgen er am 26. März 2025 verstarb.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 061 208 06 00 oder unter KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.