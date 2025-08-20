Am Dienstagnachmittag kam es in Basel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Töff und einem Fussgänger. Dabei wurde ein 78-Jähriger tödlich verletzt.

Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für den schwerverletzten Mann tun. Er verstarb im Spital. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Janine Enderli Redaktorin News

Tragischer Unfall in Basel: Auf der Zürcherstrasse in Fahrtrichtung Stadt kam es am Dienstagabend zu einem tödlichen Vorfall. Ein 28-jähriger Töfffahrer prallte aus noch ungeklärten Gründen in einen 78-jährigen Fussgänger.

Dieser wurde zunächst gegen ein vorausfahrendes Auto geschleudert, stürzte anschliessend zu Boden und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Er wurde durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Universitätsspital gebracht, wo er am Mittwoch, dem 20. August, leider seinen Verletzungen erlag. Der beteiligte Töff sowie das vorausfahrende Auto wurden durch die Kantonspolizei Basel-Stadt sichergestellt.

Für die Unfallaufnahme musste die Fahrspur für rund drei Stunden gesperrt werden und es kam zu Einschränkungen. Der Verkehr wurde über die Tramhaltestelle umgeleitet, heisst es in einem Communiqué der Behörden. Die genaue Unfallursache und der Hergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Verkehrspolizei.