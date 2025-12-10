Ein Lastwagen fuhr am Mittwoch in mehrere Stände der Adventsgasse in der Basler Rheingasse. Der Fahrer wurde anschliessend ins Spital gebracht. Jetzt ermittelt die Polizei den genauen Unfallhergang.

Lastwagen touchierte einen Anhänger und rollte in drei weitere Marktstände

Marian Nadler Redaktor News

Schreckmoment am Mittwoch in Basel: Gegen 10.30 Uhr kam es in der Rheingasse zu einem Verkehrsunfall. Ein Lastwagen fuhr in mehrere Stände der Adventsgasse, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt in einer Medienmitteilung schreibt. Der Chauffeur des Lastwagens musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Universitätsspital Basel gebracht werden. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt.

Die Verkehrspolizei Basel-Stadt geht davon aus, dass der Lastwagen von der Greifengasse herkommend durch Rheingasse rollte. Dabei touchierte er einen Anhänger eines Marktstandes und rollte anschliessend in drei weitere Marktstände und die Mauer eines dortigen Gebäudes. Der genaue Unfallhergang wird von Spezialisten der Verkehrspolizei ermittelt.

Zur Sicherung der Unfallstelle rückte die Berufsfeuerwehr der Rettung Basel-Stadt an. Der Lastwagen musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Dass der Fahrer des Betonmischers vorsätzlich in die Marktstände fuhr, schliesst die Kantonspolizei Basel-Stadt nach bisherigem Ermittlungsstand aus.