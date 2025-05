Space-Fans treffen sich an der Fantasy Basel

An der diesjährigen Ausgabe der Fantasy Basel kommen auch die Sci-Fi- und Weltall-Fans auf ihre Kosten. (Archivbild) Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

So bietet das Swiss Space Museum gemeinsam mit anderen Akteuren der Schweizer Forschungslandschaft im Rahmen des Festivals einen Einblick in Projekte und Missionen, wie die Fantasy Basel am Montag mitteilte. Auch der Schweizer Astronaut Claude Nicollier werde in der Messe Basel anzutreffen sein.

Neben zahlreichen anderen Objekten sei zudem ein Grossmodell des James Webb Space Telescope zu begutachten, hiess es in der Mitteilung. Ebenfalls in die Ausstellung eingebettet sei eine Sci-Fi-Landschaft mit riesigen Star-Wars-Objekten, die eine Fangruppe mit fünf Sattelschleppern anliefern werde.

Die Fantasy Basel geht seit 2015 alljährlich an Auffahrt über die Bühne, heuer also vom 29. bis zum 31. Mai. Es handelt sich dabei nach Angaben des Veranstalters um das grösste Schweizer Festival für Popkultur, Cosplay und Gaming. Letztes Jahr verzeichnete die Messe rund 88'000 Besuchende.