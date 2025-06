Verdacht auf Tötungsdelikt Mann (†49) leblos in Basler Wohnung gefunden

Die Kantonspolizei Basel-Stadt entdeckte am Donnerstag eine leblose Person in einer Erdgeschosswohnung in Basel. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Tötungsdelikt aus. Das Opfer ist ein 49-jähriger Mann.

Publiziert: 16:56 Uhr | Aktualisiert: 16:57 Uhr