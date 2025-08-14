Die Basler Hotels verzeichneten im Juli, dem Monat der Fussball-EM der Frauen, 167'378 Übernachtungen. Dies entspricht einem Anstieg von 11,4 Prozent beziehungsweise 17'107 Logiernächten gegenüber dem Juli des Vorjahres, wie das Statistische Amt am Donnerstag mitteilte.

Noch nie so viele Übernachtungen in Basel im Juli

Die Frauen-EM lockte viele Gäste nach Basel: Beim Finale zwischen England und Spanien lag die Zimmerauslastung in Basler Hotels bei knapp 92 Prozent. (Archivbild) Foto: TIL BUERGY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Im Juli 2025 erfolgten 62'050 Übernachtungen durch Gäste aus dem Inland und 105'328 Übernachtungen durch Gäste aus dem Ausland. Seit Beginn der Erhebung im Jahr 1934 wurden in einem Juli noch nie so viele Übernachtungen registriert, wie es weiter heisst.

In Basel fanden insgesamt fünf Spiele der Uefa Women's Euro statt. Die höchste Nettozimmerauslastung während der EM wurde mit 93,0 Prozent am 19. Juli beim Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland verzeichnet.

Am Finaltag zwischen Spanien und England lag die Zimmerauslastung bei knapp 92 Prozent. Die niedrigste Auslastung wurde am 20. Juli mit 49,4 Prozent verzeichnet.

Nebst der EM lockte auch das Basel Tattoo zahlreiche Touristinnen und Touristen nach Basel.