Foto: Zoo Basel
Darum gehts
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Mit Helvetia (34) und Wilhelm (35) habe das Kalb erfahrene Eltern an seiner Seite. Alle seien wohlauf, hiess es weiter.
Das Flusspferdkalb kann bereits auf der Aussenanlage beobachtet werden. Bereits 2021 sind Helvetia und Wilhelm Eltern von Flusspferdchen Serena geworden.