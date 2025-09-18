Der Zoo Basel vermeldet Nachwuchs bei den Flusspferden. Am 16. September hat es im Zolli eine Flusspferdegeburt gegeben. Geschlecht und der Name des Kalbes sind noch nicht bekannt, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.

Am Dienstag wurde im Zoo Basel ein Flusspferd geboren. Foto: Zoo Basel

Darum gehts Flusspferdkalb mit erfahrenen Eltern Helvetia und Wilhelm geboren

Das Kalb ist bereits auf der Aussenanlage zu beobachten

Helvetia und Wilhelm wurden 2021 Eltern von Flusspferdchen Serena Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mit Helvetia (34) und Wilhelm (35) habe das Kalb erfahrene Eltern an seiner Seite. Alle seien wohlauf, hiess es weiter.

Das Flusspferdkalb kann bereits auf der Aussenanlage beobachtet werden. Bereits 2021 sind Helvetia und Wilhelm Eltern von Flusspferdchen Serena geworden.