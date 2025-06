Tatverdächtiger festgenommen Mann bei Streit am Bahnhof Basel mit Stichwaffe verletzt

Ein 28-jähriger Mann ist am späten Mittwochabend am Basler Centralbahnplatz mit einer Stichwaffe verletzt worden. Die Sanität lieferte ihn ins Spital ein, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.

Publiziert: 10:28 Uhr | Aktualisiert: vor 50 Minuten