Schüsse in Basel – 37-Jähriger verletzt

In der Nacht auf Freitag wurde in Basel ein 37-jährigen Mann durch Unbekannte bei einer Schussabgabe verletzt.

1/2 Der Vorfall ereignete sich auf der Höhe des Tramdepots. Es fielen mehrere Schüsse.

Darum gehts 37-jähriger Mann in Basel bei Schussabgabe verletzt

Täter flüchteten, Ermittlungen laufen, Polizei bittet um Hinweise

Sonderkommission befragt mehrere Personen, Täterbeschreibung: ca. 180 cm groß Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 37-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Freitag in der Stadt Basel bei einer Schussabgabe verletzt. Dabei wurden auf Höhe des Tramdepots in der Allschwilerstrasse mehrere Schüsse abgegeben. Die Täter flüchteten anschliessend. Die sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos. Das Opfer wurde mit der Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation verbracht, heisst es in einer Medienmitteilung.

Gesucht werden laut der Polizei:

1. Unbekannter, ca. 180 cm gross, trug helle Hose und Bomberjacke. Der Gesuchte flüchtete mit einem Elektroroller in unbekannte Richtung.

2. Unbekannter, ca. 180 cm gross, trug dunkle Hose und Bomberjacke.

Sonderkommission eingesetzt

Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft hat für die weiteren Ermittlungen eine Sonderkommission eingesetzt, die bereits mehrere Personen befragt hat. Die mutmassliche Täterschaft ist noch unbekannt.

Der genaue Tathergang und der Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei, der Staatsanwaltschaft oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.