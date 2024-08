Drei Fahrer flüchten in Basel nach Kollisionen

Drei Personen haben sich bei drei verschiedenen Unfällen am Freitag und Sonntag in der Stadt Basel verletzt: In allen drei Fällen haben sich die unverletzten Fahrzeuglenkenden von der Unfallstelle entfernt.

Drei Unfälle mit drei unbekannten Beteiligten hat die Basler Kantonspolizei über das Wochenende registriert. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Nacht auf Sonntag kam es um 01.38 Uhr auf der Eisengasse zu einer Kollision zwischen einem E-Trotti und einem Velofahrer, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte. Der Radfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen am Unterarm zu.

Schon am Freitag war es um 15.20 Uhr war es in der Klybeckstrasse zu einer Streifkollision zwischen einem Motorrad und einem E-Roller gekommen, die in gleicher Richtung fuhren, wie es in einer weiteren Mitteilung vom Montag heisst. Der Töfffahrer stürzte und zog sich Verletzungen an der rechten Hand zu.

Zudem war es gegen 11.30 Uhr auf der Birsstrasse zu einem Unfall gekommen. Ein Auto überholte ein Motorrad und touchierte es. Die Töfffahrerin stürzte und verletzte sich.

Die unverletzten Lenkerinnen oder Lenker des Autos, des E-Rollers und des E-Trottis fuhren gemäss Polizeiangaben davon, ohne sich um die Verletzten zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.