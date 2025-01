Elf Bäume sollen mehr Schatten auf dem Basler Voltaplatz bieten

Auf dem Basler Voltaplatz sollen elf zusätzliche Bäume gepflanzt und zwölf neue Pflanzenrabatten angelegt werden. Damit will das Basler Bau- und Verkehrsdepartement die Aufenthaltsqualität auf der dicht befahrenen «Hitzeinsel» verbessern, wie es am Freitag mitteilte.

Elf neue Bäume sollen auf dem Basler Voltaplatz mehr Schatten spenden. Foto: Visualisierung BVD

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zusätzlich zu den elf neu gepflanzten sollen acht bestehende Bäume ersetzt werden, heisst es. Sie hätten sich nur schwach entwickelt.

Die Begrünung des Platzes soll gemäss Communiqué bereits am 13. Januar beginnen und im Frühling abgeschlossen sein. Die neuen Bäume würden bewusst sehr jung sein. So hätten sie die Möglichkeit, sich optimal an die Bedingungen am Voltaplatz anzupassen. Gepflanzt würden unterschiedlichen Baum- und Pflanzenarten.

Das Projekt werde vollständig aus dem Mehrwertabgabefonds finanziert. Dessen Zweck sei unter anderem die Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaadaptionsmassnahmen zur Vermeidung und Minderung von Hitzeinseleffekten.