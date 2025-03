Ein Polizist der Kantonspolizei Basel-Stadt wurde nach dem Zeigen des Hitlergrusses beim WEF in Davos entlassen. Ein Sprecher bestätigte eine entsprechende Meldung.

Basler Polizist nach Hitlergruss am World Economic Forum entlassen

Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Ein Mitarbeiter der krisengeschüttelten Kantonspolizei Basel-Stadt ist nach dem Zeigen des Hitlergrusses am World Economic Forum (WEF) in Davos entlassen worden. Dies bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Basler Kantonspolizei entlässt einen Mitarbeiter nach schwerem Fehlverhalten am WEF, wie Sprecher Rooven Brucker schrieb. Zuvor hatte die «Basler Zeitung» über den Fall berichtet.

Demnach soll der Polizist am WEF im Januar negativ aufgefallen sein und den Hitlergruss gezeigt haben. Gemäss Brucker geht es unter anderem um «Posing in Musk-Manier» sowie sexuelle Belästigung von Arbeitskollegen.