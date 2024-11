Schulen Neue Basler Sekundarschule an der Gartenstrasse

Ab dem Schuljahr 2025/2026 geht an der Gartenstrasse in Basel eine neue Sekundarschule in Betrieb. Es handelt sich um den zwölften Sekundarschulstandort im Kanton, wie das Basler Erziehungsdepartement am Donnerstag mitteilte.