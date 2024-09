Schulbetrieb ausgesetzt Basler Sek-Schulhaus wegen instabiler Wand von Nachbargebäude evakuiert

In Basel wurde die Sekundarschule Rosental am Mittwochmorgen evakuiert, da durch eine instabile Aussenwand eines Nachbargebäudes Gefahr drohte. Ob der Schulbetrieb am Donnerstag aufgenommen werden kann, ist unklar.