Schock in Basel Unbekannte bedrohen Mann mit Messer und rauben ihn aus

Drei Unbekannte haben am Sonntagmorgen in Basel einen 25-jährigen Mann mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Er wurde dabei nicht verletzt, wie die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Publiziert: 10:33 Uhr