Schock in Basel-Stadt

1/2 Etwa jede vierte Probe überschritt Mikrobiologische Parameter. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei Kontrollen von Lebensmittelbetrieben hat das Kantonale Laboratorium Basel-Stadt 2024 in 1051 der total 1236 Fällen Mängel festgestellt. Die meisten waren aber geringfügig, so dass das Laboratorium von einem guten Niveau der Lebensmittelsicherheit spricht, wie es am Mittwoch mitteilte.

Ziel der Kontrollen waren Verpflegungsbetriebe wie Restaurants, Takeaways und Kantinen sowie Gewerbe-, Handels- und Industriebetriebe. Bei den Kontrollen seien insgesamt 847 Proben erhoben und mikrobiologisch untersucht worden. In 200 Proben wurde gemäss Communiqué der Richtwert eines mikrobiologischen Parameters überschritten.

Betriebsschliessungen wurden 2024 nicht angeordnet

Bei 275 Kontrollen habe trotz Beanstandungen auf eine Gebührenerhebung verzichtet werden können, da es sich um einzelne erstmalige und geringfügige Mängel gehandelt habe. Bei wenigen Kontrollen hätten aber ausserordentliche Massnahmen ergriffen werden müssen, um Gesundheitsgefährdungen abzuwenden.

Dazu gehörten Verbote der Nutzung eines Geräts, der gesamten Küche oder der Anwendung eines Herstellungsverfahrens, da die hygienischen Zustände eine weitere Nutzung nicht zugelassen hätten. Betriebsschliessungen mussten 2024 nicht angeordnet werden.

Die höchste Beanstandungsquote wiesen Teigwaren sowie Fisch- und Fleischgerichte auf, wie das Laboratorium mitteilte.