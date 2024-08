Rettungseinsatz im Basler Rhein Frau (53) verfängt sich im Basler Rhein mit Schwimmsack an Boje

Erneut hat sich am Sonntag in Basel eine Schwimmerin im Rhein mit ihrem umgebundenen Schwimmsack an einer Boje verfangen. Ein Wasserfahrer und ein Schwimmer konnten die 53-jährige Frau befreien und einem Rettungsboot der ausgerückten Feuerwehr übergeben.