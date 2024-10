Regierungsratswahlen BS Basler FDP zieht Kandidatin Biland für zweiten Wahlgang zurück

Die FDP tritt nicht mit Eva Biland (FDP) zum zweiten Wahlgang der Basler Regierungsratswahlen vom 24. November an. Die Ärztin hat am Montagabend am Parteitag ihren Verzicht bekannt gegeben.