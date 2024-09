Das Appellationsgericht Basel-Stadt hat am Freitag zwei Elektromonteure vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Es erachtet sie nicht als verantwortlich für den Tod einer jungen Frau, die von einem automatischen Fenster eingeklemmt wurde.

Freispruch für Elektromonteure in Basel

Freispruch für Elektromonteure in Basel

Frau in Fenster eingeklemmt

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die zweite Instanz kam somit zu einem anderen Schluss als das Basler Strafgericht, das die beiden im Januar 2023 wegen fahrlässiger Tötung verurteilt hatte.

Das Opfer, eine Frau (28), wurde im August 2019 in ihrer Wohnung in Basel bei einer Rauchpause am Fenster tödlich verletzt. Zuvor hatten die beiden Elektroinstallateure das Fenster umgerüstet und eine Regenautomatik mit Sensor eingebaut.

Das Appellationsgericht kam zum Schluss, dass nicht nachgewiesen werden könne, dass der von den beiden Monteuren eingebaute Regensensor ursächlich für das tödliche Unglück war.