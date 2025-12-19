In Basel ist es am Freitagabend zu einem schockierenden Vorfall gekommen. Ein Mann attackierte mehrere Passanten mit einem Messer. Ein Mann wurde verletzt.

Darum gehts Mehrere Personen in Basel attackiert

Mann verletzt

Anwohner geschockt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Janine Enderli Redaktorin News

Beängstigende Szenen in Basel: Am Freitagabend hat ein Unbekannter am St. Galler-Ring einen 43-Jährigen Mann mit einer Stichwaffe verletzt. Mehrere Leserreporter berichteten Blick von dem Vorfall.

Ein Video, das Blick vorliegt, zeigt, wie der Mann eine Gruppe von Passanten angreift. Es kommt zum Handgemenge. Danach rennt der Täter weg. Im Quartier herrschte grosse Betroffenheit.

Wahllos auf Opfer eingestochen

Ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge war der Geschädigte gemeinsam mit einer 40- und einer 56-jährigen Frau unterwegs, als sich ihnen der unbekannte Mann näherte, heisst es in einer Medienmitteilung.

Unvermittelt ging dieser mit einer Stichwaffe auf das Opfer los und verletzte ihn. Den beiden Begleiterinnen gelang es, durch heftige Gegenwehr den Täter zu stoppen. Er flüchtete Richtung Gotthelfstrasse.

Mann (23) festgenommen

Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den Verletzten ins Spital. Die Kantonspolizei Basel-Stadt konnte während einer umgehend eingeleiteten Fahndung einen Tatverdächtigen aufgrund dessen auffälligen Verhaltens anhalten und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt festnehmen.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 23-jährigen Schweizer. Aus ermittlungstaktischen Gründen macht die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben.