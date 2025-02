Am Samstagnachmittag kommt es an der Reinacherstrasse in Basel zu einer Bluttat. Ein Schweizer stach auch eine Frau ein. Die Kantonspolizei Basel-Stadt sucht Zeugen.

Schweizer (60) sticht in Basel auf Frau (43) ein

Die Kantonspolizei Basel-Stadt sucht Zeugen. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Auf einen Blick Gewalttat im Hinterhof an der Reinacherstrasse in Basel

Täter wurde beim Dreispitz festgenommen

Frau (43) durch spitzen Gegenstand verletzt

Am Samstagmittag hat sich eine Gewalttat im Hinterhof einer Liegenschaft an der Reinacherstrasse in Basel ereignet. Der mutmassliche Täter konnte festgenommen werden.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass es zwischen mehreren Personen im Hinterhof einer Liegenschaft an der Reinacherstrasse zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen war. Einer der Beteiligten verletzte eine Frau (43) mehrmals mit einem spitzen Gegenstand und flüchtete danach. Aufgrund der Verletzungen musste die Frau durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt in die Notfallstation eingewiesen werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Im Verlauf der anschliessenden Fahndung konnte der Täter, ein Schweizer (60), beim Dreispitz festgenommen werden. Der genaue Tathergang und der Grund der gewalttätigen Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt und Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, telefonisch unter 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.