In der Nacht auf Montag ist ein Mann in Basel durch einen explodierten Feuerwerkskörper verletzt worden. Die Sanität der Rettung Basel-Stadt brachte den 24-Jährigen ins Spital.

Unbekannter Täter flüchtete möglicherweise in einer Dreiergruppe

Den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zufolge hatte ein unbekannter Mann den Feuerwerkskörper beim Bootssteg auf der Höhe Uferstrasse 38 angezündet.

Daraufhin entfernte er sich. Der 24-Jährige ging zum Feuerwerkskörper hin und nahm diesen in die Hand. Dabei explodierte der Feuerwerkskörper.

Die alarmierte Kantonspolizei Basel-Stadt leistete dem Verletzten Erste Hilfe, bis die Sanität Basel eintraf.

Polizei sucht Zeugen

Gesucht wird:

Unbekannter, circa 40 Jahre alt, orientalischer Typ, grauweisse Haare, Bart, trug eine braune Jacke. Zum Fortbewegungsmittel gibt es unterschiedliche Angaben von Auskunftspersonen: Es soll sich um ein E-Trottinett oder eine Cargobike gehandelt haben. Möglicherweise war der Unbekannte in einer Dreiergruppe unterwegs gewesen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.