Aus einem Basler Gefängnis sind am Freitagnachmittag zwei Häftlinge entwichen. Es handelt sich um einen 37-jährigen Algerier, der in Untersuchungshaft sass, sowie einen 22-jährigen Tunesier, der sich im vorzeitigen Strafvollzug befand.

1/2 Abdelkader Karim wurde wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise verurteilt.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Freitagnachmittag sind zwei Insassen aus dem Basler Gefängnis Bässlergut ausgebrochen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt in einer Mitteilung schreibt. Die Kantonspolizei Basel-Stadt fahndet im In- und Ausland nach den Häftlingen.

Dem Tunesier Amin Harmoch (22) werden unter anderem versuchte vorsätzliche Tötung, versuchte mehrfache schwere Körperverletzung, Angriff, Raub, mehrfacher Diebstahl, Hausfriedensbruch, Beschimpfung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung vorgeworfen.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Beim zweiten Häftling handelt es sich um den Algerier Abdelkader Karim (37). Er wurde wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise verurteilt.

Personen, die Angaben zu den Gesuchten oder zu deren Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.