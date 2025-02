Orchesterwerk «Nine Odes to the Night» Qianchen Lu gewinnt Basler Kompositionspreis

Die Chinesin Qianchen Lu (Jahrgang 2000) ist Gewinnerin der fünften «Basel Composition Competition». Mit ihrem Orchesterwerk «Nine Odes to the Night» holte sie den mit 60'000 Franken dotierten Preis, wie die Veranstalter am Montag mitteilten.

