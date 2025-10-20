Adam Szymczyk wird neuer Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums Basel (SAM). Er tritt die Nachfolge von Andreas Ruby an. Szymczyk war bereits als Direktor der Kunsthalle Basel im gleichen Gebäude und als künstlerischer Leiter der Documenta 14 in Kassel tätig.

Adam Szymczyk, künstlerischer Leiter der documenta 14, wird neuer Direktor des Schweizerischen Architekturmuseums Basel. (Archivbild) Foto: SWEN PFÖRTNER

Darum gehts Szymczyk wird ab 2026 Direktor des SAM in Basel

Er leitete die Kunsthalle Basel und die Documenta 14

Über 80 Ausstellungen verantwortete er zwischen 2002 und 2014 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Stiftungsrat hatte den einstimmigen Vorschlag der Findungskommission bestätigt, Szymczyk zu wählen, wie das SAM am Montag mitteilte. Er wird die Stelle per 2026 antreten. Der 1970 geborene Pole studierte Kunstgeschichte in Warschau und absolvierte die Kuratorenausbildung am Ausstellungzentrum De Appel in Amsterdam.

«Nach über 25 Jahren als Kurator für Ausstellungen im Bereich der zeitgenössischen Kunst freue ich mich enorm darauf, mein Wissen und meine Erfahrung nun in einem neuen Umfeld einzubringen», lässt sich Scymczyk in der Medienmitteilung zitieren.

Die neue Stelle bedeutet für ihn eine Rückkehr nach Basel: Von 2002 bis 2014 leitete er die Kunsthalle, wo er über 80 Ausstellungen verantwortete. Im 2013 wurde er zum künstlerischen Leiter der Documenta 14 berufen, die er 2017 zugleich in Athen und in Kassel ausrichtete.