Nach Streit Mann stürzt in Basel aus Haus – verletzt

Am späten Mittwochabend ist in Basel ein Mann in Basel in Folge einer tätlichen Auseinandersetzung aus dem ersten Obergeschoss eines Hauses gestürzt. Der Gestürzte musste verletzt ins Spital gefahren werden, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte.