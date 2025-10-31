Vor über einem Jahr entwichen zwei Häftlinge aus einem Basler Gefängnis – nun konnte einer von ihnen in Belgien gefasst werden.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Ein am 30. August 2024 aus dem Gefängnis Bässlergut entwichener, heute 23-jähriger Tunesier ist in Belgien festgenommen worden. Mittlerweile befindet er sich nach der Überstellung in die Schweiz wieder in Basel in Haft.

Nach dem gleichzeitig entwichenen damals 37-jährigen Algerier Abdelkader Karim wird weiterhin gefahndet. Personen, die Angaben zum weiterhin Gesuchten oder zu dessen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

Tötung, Raub, Hausfriedensbruch

Dem Tunesier wurde unter anderem versuchte vorsätzliche Tötung, versuchte mehrfache schwere Körperverletzung, Angriff, Raub, mehrfacher Diebstahl, Hausfriedensbruch, Beschimpfung, Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Hinderung einer Amtshandlung vorgeworfen.

Beim zweiten Häftling handelt es sich um den Algerier, der wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und rechtswidriger Einreise verurteilt wurde.