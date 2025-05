Die Arena Plus für die Live-Übertragung des Eurovision Song Contest (ESC) im Basler Fussballstadion St. Jakob-Park steht kurz vor der Fertigstellung. Die Aufbauarbeiten haben begonnen und müssen am Donnerstagnachmittag für die Stellproben bezugsbereit sein.

Arena Plus für den ESC in Basel steht kurz vor der Fertigstellung

1/2 Die Aufbauarbeiten für den Kubus im Basler Joggeli. Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der zehn Meter hohe Kubus mitten auf dem Spielfeld mit den Bildschirmen und der Bühne obendrauf wiegt rund 136 Tonnen, wie Projektleiter Florian Sidjanski am Mittwoch bei einem Medienrundgang im Joggeli erklärte.

Die Stellproben müssen mit den ESC-Proben in der St. Jakobshalle gleich gegenüber abgestimmt werden, da es beim Finale Liveschaltungen zum Stadion geben wird. Dies sei logistisch sehr aufwendig, sagte Sidjanski.

Insgesamt sind im Joggeli 600 Scheinwerfer im Einsatz, der grösste Teil davon wurde in den Publikumsreihen verbaut. Für den Anlass wird der Rasen des Fussballfelds abgedeckt.

Für die ganzen Arbeiten rund um die Arena Plus sind rund 1500 Personen akkreditiert, dazu zählen auch die Künstlerinnen und Künstler. Für das Public Viewing mit einer Pre-Show werden am Samstag rund 36'000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Die Show ist so gut wie ausverkauft: Es verbleiben, Stand Mittwochnachmittag, gerade mal neun Tickets in den Sitzrängen des Joggeli, wie Sidjanski weiter sagte.

Gleich nach dem Ende des ESC-Finale am späten Samstagabend werden bereits die Abbauarbeiten beginnen. Am Montag muss das Stadion geräumt sein und wieder dem FC Basel zur Verfügung stehen.