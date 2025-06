Museen Steigende Besucherzahlen bei Naturfotos in Basler Museum

Die Sonderausstellung «Wildlife Photographer of the Year» hat über 94'500 Besucherinnen und Besucher ins Naturhistorische Museum Basel gelockt. Dies zeigt ein steigendes Interesse an den Naturfotos – bei der ersten Ausgabe 2012 waren es noch 40'000 Personen.

Publiziert: 18:37 Uhr | Aktualisiert: vor 39 Minuten