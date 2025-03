Friedrich von Bose neuer Direktor des Museums der Kulturen Basel

Der 47-jährige Kulturathropologe Friedrich von Bose wird neuer Direktor des Museums der Kulturen Basel. Die Wahl des Nachfolgers der langjährigen Direktorin Anna Schmid ist am Donnerstag an einer Medienkonferenz als grossen Glücksfall bezeichnet worden.

Friedrich von Bose wird neuer Direktor des Museums der Kulturen Basel. Foto: GEORGIOS KEFALAS

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der in Stuttgart geborene von Bose ist seit 2023 als Senior Researcher and Lecturer am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich tätig. Dort lehrt er zur Geschichte und Theorie des Ausstellens sowie Museumsethik.

Zuvor leitete er den Bereich Forschung und Ausstellungen an den drei ethnologischen Museen der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen.

Die Verantwortlichen für die Wahl gaben sich angetan vom einstimmig gefällten Personalentscheid. Regierungspräsident Conradin Cramer (LDP) sprach von «einem grossen Tag».

Christine Gebhardt bezeichnete als Präsidentin der Museumskommission die Wahl als «Glücksfall». Und die Leiterin der Abteilung Kultur, Katrin Grögel, sagte, dass sich von Bose gegen eine harte Konkurrenz durchgesetzt habe.