Nach einem Streit in Basel stach er zu Anklage gegen Killer von Taxifahrer Cem F.

Der Taxifahrer Cem F. wurde im November 2022 in Basel getötet. Ein Mann verletzte ihn nach einem Streit in seinem Fahrzeug mit einer Stichwaffe so schwer, dass er trotz Reanimation noch am Tatort verstarb. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.