Rammbock-Angriff auf Juwelier in Basel

In Basel fuhr in der Nacht auf Dienstag eine unbekannte Täterschaft mit einem dunklen BMW in ein Juweliergeschäft. Die Täter flüchteten.

Sie verwendeten einen dunklen BMW der 5er Serie

In der Nacht auf Dienstag fuhr eine unbekannte Täterschaft mit einem Auto in der Freien Strasse in Basel in ein Juweliergeschäft.

Noch vor dem Eintreffen der Kantonspolizei flüchteten sie.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass mehrere unbekannte Täter mit einem Personenwagen der Marke BMW, 5er Serie, dunkle Farbe, in eine Scheibe des Juweliergeschäfts fuhren.

Täter wollten durch Fenster einsteigen

Durch die beschädigte Scheibe wollten die Täter in der Folge einsteigen. Ohne Beute flüchteten sie mit dem Auto durch die Freie Strasse in Richtung Barfüsserplatz. Eine sofortige Fahndung verlief bislang erfolglos.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt sucht Zeugen.