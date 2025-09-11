In Basel ereignete sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Autofahrer erfasste einen Fussgänger auf einem Zebrastreifen und flüchtete. Der 31-jährige Fussgänger wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

In Basel ereignete sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall. Foto: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

31-jähriger Fussgänger mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert

Daniel Macher Redaktor News

Am Mittwochabend, kurz nach 20.30 Uhr ereignete sich in Basel ein schwerer Verkehrsunfall. In der Voltastrasse, im Bereich der Tramhaltestelle «Novartis Campus», kam es zur Kollision zwischen einem Auto und einem Fussgänger. Dieser wurde auf dem Fussgängerstreifen erfasst und mehrere Meter weit weggeschleudert. Der Fahrer flüchtete in seinem dunklen Personenwagen, ohne sich um den verletzten Fussgänger zu kümmern.

Dabei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit, ohne anzuhalten, von der Unfallstelle her über die Dreirosenbrücke in Richtung Kleinbasel. Der 31-jährige Fussgänger musste mit schweren Verletzungen durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt ins Spital gebracht und notärztlich versorgt werden.

Personen, welche Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Basel-Stadt zu melden.