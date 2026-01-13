Kaserne Basel verzeichnet 2025 erneut mehr Besuchende

Die Kaserne Basel hat im Jahr 2025 erneut einen Anstieg der Besuchendenzahlen registriert. Mit über 40'000 Personen war das Publikum knapp 15 Prozent grösser als noch im Vorjahr, wie der Kulturbetrieb am Dienstag mitteilte.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Es ist das sechste Jahr in Folge, in dem die Anzahl von Zuschauerinnen und Zuschauern gestiegen ist, wie es heisst. Die Auslastung habe durchschnittlich 76 Prozent betragen.

«Dass die Kaserne Basel ihr Publikum im vergangenen Jahr erneut deutlich vergrössern konnte, bestätigt: Unser Programm ist fest im kulturellen Leben der Region verankert», wird der künstlerische Leiter Tobias Benk zitiert.

Im Fokus standen im vergangenen Jahr besonders lokale Künstlerinnen und Künstler, wie die Kaserne schreibt. Deren Förderung solle dieses Jahr weiter ausgebaut werden.

Der Bereich Theater und Tanz wurde 2025 von nationalen und internationalen Gastspielen geprägt, wie es weiter heisst. Noch im Januar gehe es mit der brasilianischen Choreografin Lia Rodrigues weiter.