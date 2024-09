Das Kino Capitol in Basel wird wiedereröffnet

Das Kino Capitol in der Basler Steinenvorstadt wird nach über zwei Jahren Leerstand wiedereröffnet. Das Unternehmen Kinokoni aus Olten hat am Donnerstag angekündigt, in diesem Gebäude wieder Filme zu zeigen. Das Datum der Eröffnung ist noch nicht bekannt.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Im Capitol soll einem «Boutique-Konzept» mit Sesseln und Sofas in zwei Sälen eingerichtet werden, wie der Kinobetreiber Konrad Schibli schreibt. Er habe bereits vor fünf Jahren sein Lichtspielhaus in Olten zu einem Boutique-Kino umgebaut. Nun suche er nach neuen Standorten in grösseren Städten, um dieses Konzept weiterzuführen. Weitere Informationen und Details zur Eröffnung werde er in den kommenden Wochen bekanntgeben, wie Schibli weiter schreibt.

Seit 2022 flimmern im Traditionskino Capitol keine Filme mehr über die Leinwand. Der vorherige Betreiber Blue Cinema stellte damals den Betrieb ein. Generell verschwanden in den letzten Jahren nahezu alle Kinos in der Steinenvorstadt. Diese Strasse war einst als Basler Kinomeile bekannt. Im Jahr 2014 gab das Kino Eldorado den Betrieb auf, ein paar Jahre danach folgte das Rex.

Zuletzt schloss die Betreiberin Pathé im Juni 2023 das Küchlin, das über acht Säle verfügte. Allerdings findet dort eine Zwischennutzung statt. Seit Ende 2023 zeigt die neue Betreiberin Saal 1 GmbH wieder Filme im historischen und denkmalgeschützten Varieté-Theater und führt auch andere kulturelle Anlässe durch.

Konrad «Kinokoni» Schibli kündigt an, das Kino Capitol in Basel wieder zu eröffnen. Er will dort ein Boutique-Kino mit Sesseln und Sofas wie in Olten einrichten. Foto: Kinokoni

Für ein weiteres ehemaliges Kino, das Central an der Gerbergasse, ist eine ganz andere Nutzung geplant. Dort soll eine Indoor-Minigolfanlage entstehen, wie im August im Basler Kantonsblatt zu lesen war.