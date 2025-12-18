Beide Basel begraben Herzstück-Ambitionen vorerst

Basel ändert die Pläne für den Bahnausbau: Statt des unterirdischen Tiefenbahnhofs wird nun eine oberirdische Durchmesserlinie favorisiert.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Statt dem Herzstück mit unterirdischem Tiefenbahnhof soll eine «reine Durchmesserlinie» zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof in Basel in den nächsten Bahnausbauschritt aufgenommen werden. Dies teilten die beiden Basel am Donnerstag mit.

Entgegen dem Grossprojekt Herzstück kann die Durchmesserlinie in eine «überschaubaren Zeitrahmen» umgesetzt werden, wie es in einer Medienmitteilung von Basel-Stadt, Baselland und der Handelskammer beider Basel heisst.

Der ETH-Bericht «Verkehr 2045» von Ulrich Weidmann hatte das Grossprojekt für den nächsten Ausbauschritt depriorisiert. Die Kantone fordern nun im Gegenzug für die reduzierte Variante eine rasche Umsetzung.