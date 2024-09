Der Eurovision Song Contest (ESC) wird dem Kanton Basel-Stadt voraussichtlich ein defizitäres Budget 2025 bescheren. Die Regierung hat am Donnerstag einen Voranschlag mit einem Überschuss von 9 Millionen Franken präsentiert. Die Kosten für den ESC fehlen aber noch.

Basel-Stadt budgetiert ohne ESC ein Plus von 9 Millionen Franken

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei einem Aufwand und Ertrag von je rund 5,2 Milliarden Franken rechnet der Kanton Basel-Stadt mit einem Überschuss von 9 Millionen, teilte die Regierung mit.

Noch nicht im Budget 2025 enthalten ist allerdings die Durchführung des ESC im Mai in Basel. Dafür hat der Grosse Rat am Mittwoch netto 35 Millionen Franken gesprochen. Die Regierung will dem Parlament noch einen Nachtragskredit für die Aufnahme ins Budget 2025 beantragen.

Der Kanton Basel-Stadt verfüge über eine gute finanzielle Ausgangslage, heisst es. Zu Mehrausgaben im kommenden Jahr würden der Ausbau der Kinderbetreuung mit 34 Millionen Franken, der Teuerungsausgleich bei den Löhnen und diverse Staatsbeiträgen mit 28 Millionen Franken sowie die Frauenfussball-Europameisterschaft 2025 in Basel mit 11 Millionen Franken führen.